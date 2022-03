’Datacenters onder de loep nemen’

Zoals eerder in de krant vermeld worden relatief kleine gemeentes door grote techbedrijven onder druk gezet om ruimte beschikbaar te stellen met als motivatie goed voor de werkgelegenheid en kennis/opleiding

De vraag is of deze energieslurpende bedrijven benodigd zijn voor het veiligstellen van data voor In Nederlands gevestigde bedrijven zo niet dan is het maar de vraag of deze bedrijven voldoende bijdragen aan de staatskas (of alleen eenmalige inkomsten door bouwkosten welke grotendeels worden gecompenseerd door toegezegde subsidies en beperkte revenuen uit onderhoud. Gelet op de omvang van de bedrijven zal het bedrijfsresultaat van deze entiteiten op een fiscaal vriendelijke wijze worden afgeroomd).

Michèl van Noord