Verbazing over lagere straf oplichter

Oplichters bestaan in veel soorten en maten maar één eigenschap hebben ze gemeen. Het is nogal lafhartig volk. Ze maken geraffineerd misbruik van het vertrouwen van mensen en denken alleen maar aan geld. In de bijna dertig jaar dat ik dit vak uitoefen, kwamen oplichters regelmatig op mijn pad. Arie Olivier was veruit de bekendste. Hij deed zich voor als gentleman, maar bleek in werkelijkheid een ordinaire crimineel die veel slachtoffers met vlotte babbels aan de bedelstaf bracht. Tegenwoordig vindt veel oplichting plaats via internet. Het leed bij slachtoffers is net zo groot.