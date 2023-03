Uitslag Stelling: ’Klassenverschil niet erg’

Een deelnemer stelt: ,,De indeling in sociale klassen ontstaat in elke samenleving. Het is een natuurlijk proces. De communisten dachten het te kunnen afschaffen, maar ook zelfs in het Oostblok ontstonden op een gegeven moment klassenverschillen.” Maar een ander vindt sociale klassen juist ‘een bedenksel van linkse academici die onzin verkopen’.

Tegelijkertijd concludeerde het SCP dat de inkomenskloof tussen de klassen steeds groter wordt. Twee derde van de stemmers denkt dat dit klopt. Een nipte meerderheid vindt dit een probleem. Een respondent: ,,Nederland hoort nog steeds tot de landen met de kleinste verschillen, in tegenstelling tot wat linkse politici ons ook willen doen geloven.”

Bijna niemand vindt het zinvol om Nederland in te delen naar sociale klasse. ,,Verschil tussen arm en rijk zal er altijd blijven. Wat een geleuter”, klinkt het.

Dat de kloof tussen klassen onoverbrugbaar is, wordt door de meesten afgewezen. Eén van hen meent: ,,Er zijn veel beroepen waarin mensen hard werken en weinig verdienen. Bijvoorbeeld hardwerkende poetsvrouwen en vuilnismannen zouden meer moeten verdienen, maar ik zie dat nooit gebeuren.” De meerderheid vindt dat je met hard werken in Nederland veel kunt bereiken. Een stemmer die hierin gelooft: ,,Mijn man en ik hebben alles verdiend met zuinig zijn, hard werken en bewust leven, al vanaf de schoolbanken. We voelen ons dus niet schuldig over minima die zitten en wachten tot alles voor ze wordt geregeld.”

De meesten geloven dat door goed onderwijs de klassenverschillen kleiner kunnen worden. Eén van hen: ,,Het is zelfs het enige wat je kunt doen. Sociale klasse of afkomst kun je niet veranderen.” Een ander gelooft in de combinatie van goed onderwijs en hard werken. ,,Iedereen heeft kansen. Het gaat erom wat je ermee doet.”

Het gros van de stemmers gelooft dan ook in ‘opwaartse mobiliteit’, het principe dat kinderen het beter krijgen dan hun ouders. Toch denkt slechts een kwart van de deelnemers dat dit opgaat voor de huidige generatie jongeren. Een respondent bijvoorbeeld gelooft dat het moeilijker is geworden om op te klimmen in inkomen en sociale klasse dan pakweg veertig jaar geleden. Een ander stelt: ,,De zorg wordt onbetaalbaar en woningen zijn ook haast niet meer te krijgen voor jongeren.” Toch vinden andere respondenten dat jongeren steeds veeleisender zijn geworden en daardoor juist het idee hebben dat ze minder bedeeld zijn.

Minder geloof hebben de stemmers in de herverdeling van inkomen door middel van belastingen ter overbrugging van de kloof tussen sociale klassen. ,,De herverdeling werkt niet meer. Harder werken of meer werken loont in heel veel gevallen niet door de gigantische belastingdruk”, gelooft een deelnemer. Een andere stemmer meent: ,,In Nederland hebben we al bijna communisme, dit daagt niemand meer uit om harder te werken en dat is funest voor onze economie.” De meeste respondenten rekenen zich zelf tot de ’rentenierende bovenlaag’ of de ’werkende middengroep’.