De Kwestie: Accijns op benzine ’Structureel verlagen taks tegenproductief’

— Als het aan Erik Verhoef ligt is het verlagen van de taks tegenproductief: „Als we werk willen maken van het bereiken van een klimaat-neutrale economie in 2050, is dat moeilijk te combineren met het niet willen laten stijgen van energieprijzen.”

Door Erik Verhoef Kopieer naar clipboard

