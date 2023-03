Uitslag Stelling: ’Voltijd vaak onbereikbaar’

Zo reageert een kritische vrouwelijke deelnemer: „Voltijd werken? Ik zou niet weten hoe ik dat moet doen. Waar laat ik mijn kinderen? Wie zorgt er voor mijn bejaarde ouders? Wie doet mijn huishouden? Hoe kom ik op mijn werk nu er is bezuinigd op het ov in ons dorp?”

Dat vrouwen in ons land een gemiddelde werkweek van 29,2 uur hebben terwijl de meeste mannen wekelijks ruim 39 uur per week werken, heeft volgens veel respondenten meer met de omstandigheden te maken dan met de motivatie onder vrouwen. „Als ze willen dat vrouwen meer gaan werken, dan moeten wel eerst de voorwaarden worden geschapen worden om dat te realiseren.”

Zeker acht op de tien deelnemers denken dan ook dat het onrealistisch is om van vrouwen te verwachten dat ze fulltime gaan werken, terwijl er vaak meer zorgtaken op hun schouders rusten. „Ik vermoed dat de meeste vrouwen die niet fulltime werken, moeders zijn. En met kinderen is het gewoon niet haalbaar om goed voor ze te zorgen, het huishouden te runnen, een sociaal leven te leiden, soms mantelzorger voor ouders te zijn en dan ook nog fulltime te werken”, schrijft iemand. „Zolang in deze maatschappij nog steeds hogere verwachtingen zijn rondom het draaiende houden van het gezin voor vrouwen dan voor mannen, kun je niet verwachten dat vrouwen evenveel werken als veel mannen doen.”

Gratis kinderopvang zou volgens een kleine helft van de deelnemers (47%) een extra stimulans kunnen zijn voor veel vrouwen om (meer) te gaan werken. Het voorbeeld van Zweden waar opvang en scholing gratis is wordt meermaals aangehaald.

Veel respondenten trekken echter ook in twijfel of kinderopvang wel de oplossing is. „Kinderen hebben hun vader of moeder nodig bij het opgroeien. Je wilt toch ook niet dat ze de hele dag in een opvang zitten, omdat hun ouders fullltime moeten werken van de overheid”, schetst een criticus. „Kinderen moet je zelf opvoeden, daar zijn de juffen in de opvang niet voor. Ik vind dat er sowieso één ouder deeltijd moet werken als de kinderen nog klein zijn”, verwoordt iemand de mening van velen.

Veel respondenten hebben ook hun vraagtekens bij de motivatie van de overheid achter deze campagne. „Dit beleid wordt alleen ingegeven door krapte op arbeidsmarkt en de wens om meer belastingen te innen”, klinkt het. „De overheid wil zoveel dat het niet realistisch is”, aldus een deelnemer. „Ze willen dat mensen hun kinderen uitbesteden aan anderen, maar verwachten wel dat die kleintjes zoveel moederliefde meekrijgen dat ze hier psychisch niet in hun verdere leven door worden geraakt. Verder wil de overheid ook dat men mantelzorg levert, terwijl dat bij volledige tweeverdieners niet kan.”

De meeste respondenten halen ook aan dat meer werken niet per se loont. Als de overheid wil stimuleren dat meer mensen fulltime gaan werken, dan is het volgens 79% van hen vooral zaak dat het huidige belastingsysteem - waarbij in voltijd gewerkte uren zwaarder belast worden dan in deeltijd belaste uren - op de schop gaat.