’Zonder bevolkingsbeleid verliest dit land controle’

„Het verkiezingsjaar 2021 is een mooi moment om het taboe over het belang van nakomelingen en duurzame collectiviteit te doorbreken", redeneert Jan Latten.

Nederland krijgt vroeg of laat de rekening gepresenteerd als het geen beleid bepaalt op bevolkingsontwikkeling, voorziet Jan Latten. „Het zal steeds urgenter worden om een balans te vinden tussen de naderende bevolkingsexplosie in Afrika en dalende kindertallen in Nederland.”