’Steun alleen wie het echt nodig heeft’

Als mensen de hypotheek niet meer kunnen betalen (omdat ze meer uitgeven dan ze hebben) moet de overheid bijdragen. Als iemand kinderen wil hebben én wil werken, moet kinderopvang gecompenseerd worden en werken in deeltijd mogelijk gemaakt worden. Als de prijzen stijgen door wereldbrede ontwikkelingen, roepen we meteen om compensatie want we moeten toch met de (gesubsidieerde, elektrische) auto naar het strand kunnen. Als werken t.o.v. een uitkering onaantrekkelijk is, moeten de minimumlonen omhoog i.p.v. de uitkeringen te verlagen tot een reëel bijstandsniveau. Op alles zit subsidie of zou er volgens ons op moeten zitten. En haal het niet in je hoofd om over straffen te beginnen bij nalatigheid. Nu zou de overheid weer moeten compenseren voor geschrapte vakanties! Heeft iemand wel eens gehoord van pech hebben? Je focussen op de zaken die wèl goed gaan? Ik word het een beetje zat steeds mee te moeten betalen omdat zoveel mensen hun verantwoordelijkheid niet nemen. Laten wij ondersteuning bewaren voor diegenen die het ècht nodig hebben.

Els Voort, Spijkenisse