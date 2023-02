Uitslag Stelling: Geen telefoons in de klas

Onderwijsminister Wiersma gaat onderzoeken of zo’n verbod er moet komen. Wat 87 procent van de respondenten betreft liever vandaag dan morgen. „Met mobieltjes in de klas is het voor docenten onmogelijk om les te geven, je kunt net zo goed tegen tafeltjes praten.”

Vrijwel alle deelnemers zijn van mening dat een verbod op mobieltjes de concentratie van leerlingen ten goede zou komen. „Mobiele telefoons leiden af. Die kinderen krijgen wel 50 tot 75 appjes en andere berichten per dag. Focus voor pubers is al een hele opgave”, licht iemand toe. Ook denken de meesten dat een telefoonverbod de schoolprestaties en interactie tussen scholieren zou bevorderen. „Kinderen praten niet meer met elkaar maar zitten alleen maar te tikken op dat ding. Er is totaal geen communicatie meer onderling.”

Respondenten vinden het zorgelijk dat het mobieltje, ook buiten school, zoveel aandacht opeist. Iemand schrijft: „Als mijn kleindochter op visite is en ik vraag wat ze wil drinken krijg ik geen antwoord. Als ik dan mijn mobieltje pak en haar een app stuur, dan pas reageert ze.”

Ruim de helft van de voorstanders vindt een verbod in de klas voldoende, maar 42 procent vindt dat niet ver genoeg gaan. „Wanneer telefoons alleen in de klas verboden zijn, begraven de scholieren zich in de pauzes volledig in de mobiel en communiceren dus niet met anderen. Daarom een verbod voor de hele school.”

De keuze om telefoons in de klas wel of niet te verbieden overlaten aan de leraar of school, vinden de meesten geen goed idee. „Ik ben docent en heb dagelijks conflicten met leerlingen over de mobiel”, klaagt een respondent. Een ander stelt: „Een algemeen verbod schept duidelijkheid, anders is die ene leraar de kwaaie pier. In Frankrijk geldt dit verbod al langer. Niemand klaagt.”

Ruim een op de tien is tegen een verbod. De een omdat hij vindt dat zijn kind bereikbaar moet blijven en moet kunnen bellen bij problemen, de ander omdat scholen zelf gebruik maken van mobieltjes en laptops voor roosterwijzigingen, huiswerk en cijferlijsten. Een respondent weet te vertellen dat kinderen in de eerste klas zelfs verplicht werden om een mobieltje aan te schaffen.

Dat scholieren in deze digitale samenleving niet meer zonder mobieltjes kunnen, vinden de meesten flauwekul. „Ze kijken namelijk niet naar nieuwssites of andere sites met kennis, maar zitten alleen maar op onzin als TikTok, Snapchat en Instagram.”

Bijna 40 procent is echter van mening dat de mobiele telefoon niet meer weg te denken is uit ons dagelijks leven. „Het is 2023 en de oude informatieverschaffers zijn vervangen door internet, toegankelijk via de mobiele telefoon. Er is miljoenen keren meer informatie beschikbaar dan ooit tevoren.” Een andere reactie: „Waar het om gaat is discipline om de mobiel niet te gebruiken gedurende de klasuren.” Een aantal respondenten (19%) lijkt het daarom beter om in plaats van een verbod kinderen te leren wat de gevolgen zijn van hun telefoongebruik. „Mobieltjes horen bij deze tijd. Leer ze er verantwoordelijk mee om te gaan.”