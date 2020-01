Brief 2: ’Gewoon álle vuurwerk verbieden’

Al het goede siervuurwerk bestaat immers uit potten waar meerdere schoten uit gelost worden, die juist in de lucht een enorme knal geven. Deze worden dus niet verboden. Hoe moet de politie dat gaan controleren? Ze horen een knal, gaan erop af, maar het blijkt een sierpot te zijn.

Wat ik wil zeggen: er is geen verschil te horen tussen illegaal knalvuurwerk en legaal siervuurwerk. Dus helaas, gewoon alle vuurwerk verbieden. Dat is uiteindelijk te handhaven, door voelbare boetes uit te delen aan diegenen die deze wet aan hun laars blijven lappen en illegaal (of legaal in het buitenland) vuurwerk weten te bemachtigen.

A. de Lange, Arnhem

