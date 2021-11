’FvD los van realiteit’

De FvD-leider is verder van mening dat zijn partij de enige partij is die dat ziet omdat FvD simpelweg op een hoger niveau acteert dan de rest van de Kamer. Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat zijn partij elke realiteitszin heeft verloren. Het is werkelijk niet te geloven dat er kiezers zijn die daar in trappen.

Henk Versteeg