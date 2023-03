Uitslag Stelling: ’Mens kan onderspit delven’

Deze deskundigen roepen op om de ontwikkelingen op dit gebied even zes maanden een halt toe te roepen om wet- en regelgeving mogelijk te maken.

Sommige respondenten vrezen dat ’de robot’ de baas kan worden. Een deelnemer meent: ,,Het zou natuurlijk kunnen dat AI beslist dat de mens overbodig gaat worden. Dat is dan op een gegeven moment geen science fiction meer.” Iemand anders gelooft niet dat het zo ver zal komen. ,,Het wil er bij mij niet in dat een computer slimmer wordt dan mensen. Ik denk wel dat iedereen er verslaafd aan gaat raken. Nu zit al iedereen op zijn telefoon te koekeloeren.”

Twee derde van de stemmers denkt niet dat de pauze van zes maanden er gaat komen. Grote techbedrijven als Google en Micosoft zijn namelijk bezig met een felle concurrentiestrijd waardoor de ontwikkelingen razendsnel gaan. Een voorstander van zo’n pauze schrijft: ,,Laat wetenschappers en ontwikkelaars zich eerst maar eens verdiepen in wat er nu gebeurt en controle proberen te krijgen. Als computers inderdaad verrassende dingen gaan doen, dan is een waarschuwing op zijn plaats.”

Een overgrote meerderheid meent dat de meeste mensen de gevaren van kunstmatige intelligentie onderschatten. Twee derde van de deelnemers gelooft zelfs dat AI het gaat overnemen van mensen. Nog eens twee derde van de stemmers vreest voor de werkgelegenheid van veel mensen als AI veel taken gaat overnemen.

Experts die aansturen op een pauze zijn onder meer Twitter- en Tesla-eigenaar Elon Musk en oud-Applebaas Steve Wozniak. Driekwart van de respondenten vindt dat we hen zeker serieus moeten nemen. Een kritische deelnemer stelt: ,,Als knappe koppen als Musk en eerder Steven Hawking waarschuwen voor kunstmatige intelligentie, dan moeten we dat serieus nemen.” Maar een criticus van Musk en Wozniak meent: ,,De enige reden waarom zij dit roepen is omdat ze geld hebben zitten in een ontwikkeling die nog een paar maanden nodig heeft.”

Iets meer dan de helft van de deelnemers gelooft dat de ontwikkeling van AI afgeremd kan worden door wet- en regelgeving. Een stemmer suggereert: ,,Omarm de nieuwe technologie en reguleer in Europees of mondiaal verband. We moeten de macht van Facebook en Google niet onderschatten.”

Een overgrote meerderheid van de respondenten vindt dat de ontwikkeling zeker niet aan de vrije markt overgelaten kan worden. Daarnaast gelooft een grote meerderheid dat AI een bedreiging kan zijn voor de democratie vanwege het gevaar van verspreiding van desinformatie. Een respondent laat weten: ,,Straks weet je niet meer of iets waar is. Ik wil dat er manieren komen waarop je dit kunt checken.” Een ander onderschrijft dit.

Zelf hebben de meesten nog geen AI-toepassing zoals ChatGPT uitgeprobeerd. Een ICT-docent echter oppert: ,,AI veroorzaakt een grote verandering voor de arbeidsmarkt, cultuur en hoe wij met informatie omgaan. Een pauze is nodig om goed na te denken om te zorgen dat we goed hiermee omgaan.”