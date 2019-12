’Volwassen straffen voor criminele jongeren’

De wet moet aangepast worden wat het jeugdstrafrecht, vindt mevrouw Brugman. Jongeren van 15, 16 en 17 jaar gebruiken zwaar geweld en dat is zeer verontrustend.

Politie en justitie trekken aan de bel en willen nu de samenleving een signaal afgeven dat geweld niet gewoon is. Een erg gemakkelijke en naiëve gedachte en de wetgever dient dus per direct de wet aan te passen om criminele jongeren stevig en strikt te veroordelen via het gewone strafrecht.

Mevr. Brugman, Lelystad