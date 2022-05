’Europees patiëntendossier onzinnig plan’

Bekijk ook: Brussels megalomane plan met medische data burgers moet snel van tafel

Onze leiders in Brussel willen dat ziekenhuizen,artsen, wetenschappers en overheden toezicht gaan krijgen tot medische data van burgers. Het systeem dat voor ogen staat moet de gegevens uit 27 EU-lidstaten met elkaar verbinden in een zogeheten Europese ruimte voor gezondheidsgegevens. Dit megalomane plan moet snel van tafel want het is beangstigend en zeer misbruik gevoelig. Het doel zou zijn wetenschappers en overheidsdiensten tot betere besluiten te doen komen tijdens een pandemie.

Zolang het asielbeleid nog steeds één grote chaos is en de toestroom van asielzoekers uit vele landen maar blijft toenemen wordt een volgende pandemie gecreëerd door datzelfde Brussel dat nu dus een soort van elektronisch patiëntendossier in het leven wil roepen. Een totaal onzinnig plan dat nu al gedoemd is te mislukken en op voorhand al zeer veel geld gaat kosten. Weg met dit plan en nog liever weg met de EU, dat geldverslindende Brussel.

Mevr.Brugman Lelystad