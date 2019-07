Over drugs en de bijbehorende problematiek worden we het niet eens, zo blijkt uit de reacties van onze bezoekers op de kwestie.Wat moeten we met drugsgebruik op festival? „Handhaven en hard aanpakken”, roept de een. „Gun iemand toch zijn pilletje”, zegt de ander. Dus: Nederland politiestaat of Nederland narcostaat? Dit vindt u ervan.