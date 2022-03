Brief 1 ’Compensatie stelt niks voor’

Dat dit een druppel op een gloeiende plaat is mag duidelijk zijn. Echter, de autobrandstofprijzen zijn de laatste maand met gemiddeld 0,40 eurocent gestegen. Zeker 60% van de brandstofprijzen bestaat uit accijns. Dat betekend dat we van de 0,24 cent accijnzen die we sinds een maand meer betalen aan vadertje staat, we er 17 van terugkrijgen. Ze denken in Den Haag nog hetzelfde als altijd: een kinderhand is snel gevuld.

Jan van de Wetering, Nistelrode

