’Alleen maar meer asfalt is doodlopende weg’

Meer asfalt en is met een groeiende bevolking volgens Bertus05 een doodlopende weg. „In combinatie met meer import is dat water naar de zee dragen.” Dat gevoel leeft ook bij Empieters: „Niets asfalt. We moeten de bevolkingsaanwas stoppen.”

Trucker

Toch is het belangrijk om nu wel de infrastructuur op peil te houden, zegt professioneel vrachtwagenchauffeur Devriesengel: „Meteen uitbreiden! Ik sta bij Amelisweerd als trucker regelmatig in de file. Die linkse geitenwollensokkentypes die ons met alles de les willen lezen, moeten we de mond snoeren. Ze staan de vooruitgang in de weg en ook de economische groei in ons land.” TheNightrider voelt met hem mee: „De ’beste’ stuurlui staan aan wal. Iedereen heeft een mening, maar de professionele weggebruiker is het slachtoffer.”

Daarbij komt ook dat files slechter zijn voor het milieu, zegt J&E: „Stilstand is achteruitgang en milieu-argumenten gaan niet op. Files zijn slechter voor het milieu, dan goede doorstroom. Als blijkt dat files verplaatsen in plaats van oplossen, dan ben je tekortgeschoten in de uitbreiding.”

"Als je asfalt aan kunt leggen, kun je ook woningen bouwen"

Maar met minder verkeer heb je ook minder asfalt nodig, betogen tegenstanders. Hans ziet liever meer mensen thuiswerken: „De overheid kan beter investeren in IT-infrastructuur dan in asfalt om thuiswerken te stimuleren. Dat reduceert files beter.” PeterSchaafsma vindt dat ook: „Minder verplaatsen is de enige toekomstbestendige optie. Meer asfalt heeft nog nooit meer dan tijdelijk soelaas geboden.”

Verkeersspreiding

Als meer mensen dichter bij hun werk gaan woningen, is er ook minder filedruk, zegt Ghost hunter. Maar dan moet er wel anders worden gedacht: „Als je asfalt aan kunt leggen, kun je ook woningen bouwen. Daar is het tekort veel nijpender. Dan kan je dichter bij je werk gaan wonen.” Niet allemaal tegelijk de weg op, kan ook helpen, denkt Nelis Jan: „Verspreiding van de verkeersdeelnemers is goedkoper. Waarom moet al het kantoorpersoneel om 8.00 uur of 8.30 uur beginnen? Waarom kunnen de continu-bedrijven geen ploegwisseltijden verschuiven?”

"Iedereen in de file is slecht voor de economie"

Voor het aanleggen van een bredere A27 moeten bomen worden gekapt. Dat kan alleen als je daar nieuwe bomen voor in de plaats plant, zegt Bdvr: „Transport, dus zowel auto’s als vrachtwagens, zullen altijd in wat voor vorm ook blijven bestaan. Wij blijven ons ook altijd verplaatsen. Stilstaan doen wij niet. Het wegennet uitbreiden dus! Maar om het bomenverlies op te vangen pleit ik voor massale aanleg van bossen.”

Dat het weer drukker gaat worden, staat voor Winkeltje wel vast: „Thuiswerken zal straks teruglopen en dan zullen de files alles weer vastzetten. Kunt u zich nog herinneren dat op de radio alleen de files boven de acht kilometer nog maar genoemd worden? Iedereen in de file is slecht voor de economie. Vaak wordt de invloed op de gemoedstoestand niet onderkend, mensen in de file worden vanzelf chagrijnig.”

Utrecht

Toch maar asfalt dan? Ja, zegt Mzzll187: „Juist nu is het moment. Het is overigens de laatste dagen weer ouderwets druk op de weg, doordat mensen toch op kantoor werken. Dus nu asfalteren is het beste.” Dat geldt in ieder geval voor de regio Utrecht, denkt Pjotr Nachtegaal: „Utrecht ligt centraal in Nederland. Daar moeten veel mensen langs.”

Veltman_W tenslotte is duidelijk in zijn voorkeur: „Ik ben voor meer asfalt, bredere snelwegen en snel terug naar 130 km per uur.”