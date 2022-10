’Pak kansen om je op te werken’

Inkomensongelijkheid is helemaal niet erg, zo lang iedereen in ons land maar genoeg kansen heeft om zich op te werken. In hoeveel landen heb je zoveel mogelijkheden als hier? Mijn vrouw komt uit Thailand. Ze kwam hier met alleen een koffer met kleding en verder niets. Nu heeft ze haar eigen restaurant, bereikt met hard werken en dat fulltime.

Waar het in ons land aan schort is dat velen een bedenkelijke werkhouding hebben. Ik zie het overal om me heen, veel mensen houden gewoon niet van hun werk en proberen ook niet om er betekenis in te vinden. Regelmatig probeer ik hen te motiveren om bijvoorbeeld een cursus te gaan doen en langs die weg ander werk te vinden. , maar dan hoor ik excuus op excuus. En meer uren werken willen velen ook niet, ’want dan verlies ik mijn huurtoeslag’. Maar als je wat wilt dan moet je aan de bak. Ik zou graag willen dat daar in Den Haag openlijker over wordt gesproken. Maar ik vrees dat dat voorlopig niet gaat gebeuren.

Ruud Korunka, Amsterdam