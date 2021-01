Brief 1: ’Niet woning belasten, maar ECB-beleid aanpassen’

Bekijk ook: Niet nog meer lasten voor huiseigenaren

DNB heeft geen idee wat het betekent voor individuele huiseigenaren. De analyse van DNB klopt niet. Het is de lage rente die fictief de huizenprijzen opjaagt. Dan moet je de woning niet belasten, maar ECB beleid aanpassen. Maar het is de euro die gered moet worden, nu ten koste van woningeigenaren, aldus de DNB.

De bank komt met een maatregel die gewone mensen treft. Die voelen zich in de steek gelaten, niet erkend, miskend in hun behoefte aan Nederlandse waarden. Geen wonder dat de gewone burger het vertrouwen verliest in de politiek. En zich afkeert van de Haagse mores en kiest voor de flanken van de politiek.

Rene Valkema, Haren gn.

