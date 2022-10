’Stop met graaien in staatskas’

Als je in een grote woning woont, dan hoef je deze tijdens een crisis toch niet helemaal te verwarmen? Woonkamer en werkkamer is voldoende. Dat schaamteloos en egoïstisch graaien in de staatskas moet gewoon stoppen. Politici die over het prijsplafond zeuren doen dat alleen voor electoraal gewin. Hoe integer is dat? Uiteindelijk moet elke Nederlander aan dat gegraai mee betalen.

A.H. Jacobs,

Amsterdam