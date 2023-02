Uitslag stelling: ’Zzp’er kiest voor zichzelf’

Dat de waarschuwing juist van Randstad komt, is niet gek. Uitzendbureaus moeten zich houden aan regels, terwijl bedrijven zzp’ers veel makkelijker kunnen inhuren. De meeste respondenten denken dan ook dat de Randstad-baas overdrijft. Een reactie: „Het is niet zo heel gek dat Randstad hierover klaagt, dat bestaat bij de gratie van mensen in loondienst.” Een stemmer: „Ik snap het wel. Die baas van Randstad ziet zijn handel wegvloeien en probeert op deze manier de concurrentie uit te schakelen.”

Veruit de meeste respondenten vinden het wel begrijpelijk dat werkgevers met de huidige arbeidsmarktkrapte hun toevlucht zoeken tot zzp’ers. Een reactie: „Voor een bedrijf met krapte is het een prima tijdelijke oplossing. Maar op de langere termijn zijn ze toch meer gebaat bij loyaal personeel dat de instelling heeft het bedrijf mee op te bouwen.”

Toch vindt slechts een minderheid dat werkgevers deze zelfstandigen in dienst moeten nemen. Volgens een stemmer is het aan bedrijven zelf te wijten dat er zoveel zzp’ers zijn. „Het management en de cultuur in organisaties is doorgeschoten naar presteren. Mensen willen niet meer in een keurslijf en kiezen voor vrijheid. In de huidige arbeidsmarkt kun je dan prima zzp’en.” Iemand anders: „Werk moet meer lonen, want nu levert vaste dienst maar heel weinig op.” Met name jongeren kiezen voor het zzp-schap, omdat ze dan direct meer geld kunnen verdienen dan wanneer ze in dienst zijn. De ene helft van de respondenten vindt dat ze daarin ontmoedigd moeten worden, de andere helft juist niet. Een respondent: „Jongeren maken zich nog helemaal niet druk om een pensioen of iets dergelijks. Als ik jong was, dan was ik ook zzp’er geworden. Je hebt niet zo heel veel zekerheid nodig.” Iemand anders: „Ik snap het wel, jongeren willen vrijheid en geen baas die ze in een dwangbuis stopt.”

De meeste deelnemers vinden niet dat zelfstandigen zonder personeel beter af zijn dan werknemers. Een stemmer: „Veel zzp’ers vergeten dat in al dat geld dat ze verdienen toeslagen zitten, die ze apart moeten houden. In loondienst heb je geen gezeur achteraf.”

Het gevaar van te veel zzp’ers is dat ze de sociale zekerheid uithollen doordat ze geen premies betalen. Een meerderheid van de stemmers vindt dit ook. Een stemmer: „Door de zelfstandigenaftrek betalen sommigen bijna geen belasting. Goed dat die verminderd wordt.”

Een ander vaak genoemd gevaar is dat zzp’ers niet denken aan hun pensioen en arbeidsongeschiktheid en daardoor in armoede terecht kunnen komen. Een grote meerderheid van de respondenten gelooft dat dit ook zo is. Een reactie: „Veel te weinig zzp’ers reserveren voor arbeidsongeschiktheid en voor hun pensioen. Dat gaat echt een probleem worden in de toekomst.”

Twee derde van de stemmers vindt dat er haast gemaakt moet worden om de ’doorgeschoten flexibiliteit’ op de arbeidsmarkt aan te pakken. Dit is twee jaar geleden afgesproken in een akkoord tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.