Brief 2: ’Ook pensionado’s verdienen steun’

De beurzen kelderen tot het vriespunt dus het zit er dik in dat we volgend jaar heel veel gaan inleveren. De kleine pensioentjes daar blijft waarschijnlijk weinig meer van over. Vergeet niet dat deze mensen na de oorlog zijn gaan werken en ook hard en lang hebben gewerkt. Met 65 jaar was je klaar en kon je nog een aantal jaar van een goed pensioen genieten. Dat valt hele groepen nu al, heel erg tegen. Of jaren gekort of stilstand.

Nu vrees ik, en met mij velen, dat de broekriem niet verder aangehaald kan worden, de gaatjes in de riem zijn op. Dus, een oproep aan alle verantwoordelijke ministers, bestuurders, neem de gepensioneerden ook mee in uw financieel plaatje. Ze zullen u er dankbaar voor zijn.

C.v.d.Scheer Assen

