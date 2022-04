Premium Het beste van De Telegraaf

Column Marianne Zwagerman Moderne slavernij in land van werkende armen

Door Marianne Zwagerman

President Volodimir Zelenski hoopt dat Nederland een stad adopteert om de wederopbouw van Oekraïne straks te versnellen. Nou zijn wij Nederlander genoeg om een graantje mee te willen pikken als er wat te bouwen valt. In het verdienmodel van de oorlog spelen niet alleen de belangen van wapenfabrikanten een rol. Achter de menselijke tragedie van een kapotgebombardeerd land rinkelen de kassa’s van grote bouwbedrijven en hun toeleveranciers. Elke raffinaderij, energiecentrale of haven die sneuvelt, is handel voor de echte winnaars van de oorlog.