’Papierwerk nekslag voor huisartsen’

Zoals de wens van veel (vooral vrouwelijke) huisartsen om niet meer full time te werken.Maar ik denk dat een van de belangrijkste redenen is dat de huisartsen door de zorgverzekeraars worden overstelpt met enorme eisen op het gebied van administratie.

Administratie die vervolgens de archieven in gaat en waar waarschijnlijk geen hond meer naar kijkt.

Ik zie het gebeuren als ik zelf in de wachtkamer zit bij de huisarts.

Vroeger was het zo dat de huisarts gelijk de volgende patiënt naar binnen riep als de vorige patiënt zijn spreekkamer verliet. Nu zit daar bijna 10 minuten (administratie-)tijd tussen.

En dan is de arts nog niet klaar. Mijn eigen huisarts zit inmiddels een hele werkdag per week thuis de administratie te doen, waar zijn echtgenote óók al uren aan administratie per week meehelpt. De huisartsenpraktijk waar ik kom werkt daarom sinds kort met vier in plaats van twee huisartsen.

Waarom hebben de zorgverzekeraars toch zo verschrikkelijk veel macht gekregen?

Peter Housmans,

Sittard