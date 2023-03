’VVD en D66 kunnen verlies niet toegeven’

Waar voetbaltrainers het veld moeten ruimen bij slechte prestaties, blijven slecht of ondermaats presenterende politici aan. Voetbaltrainers die verliezen geven dat toe. Maar falende politici van VVD en D66 durven schaamteloos grote verkiezingsnederlagen te maskeren in een daverend succes. Ze zijn zich van geen kwaad bewust dat de verkiezingsuitslag veel weg heeft van woedende ontevreden supporters, lees burgers. Burgers die het veld opliepen en eisten dat het bestuur, de trainer en de spelers zouden veranderen. In dit geval is het CDA de enige sportieveling. Dat valt te waarderen. Als het CDA nu ook nog zo sportief is om ontslag in te dienen bij de spelers van het verliezende team kan je ze met recht bestempelen als de grote winnaar.

Peter de Quaack, Vlissingen