Uitslag stelling: ’Coronatestbeleid gekraakt’

Veel respondenten geven af op het Nederlandse testbeleid: „Er zijn derdewereldlanden die qua maatregelen en testen beter presteren dan Nederland. Onze regering moest zich schamen.” Een andere criticus meent: „Nederland is met zijn beleids- en beslissingsapparaat niet tegen crisissituaties opgewassen. Het gaat altijd verkeerd. Standaardsituaties kunnen we wel aan maar daarbuiten werkt polderen en te veel overleggen echt niet.”

Slechts 11 procent van de respondenten denkt dat het gaat lukken om op te schalen naar een testcapaciteit van 85.000 coronatests per dag, die volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in februari nodig zullen zijn. Ruim driekwart heeft dat vertrouwen niet. Volgens het merendeel (83 procent) had de regering eerder in moeten zetten op een solide testbeleid. „Deze regering bestuurt het land niet maar wacht steeds de signalen af en onderneemt dan pas actie.”

De overheid, RIVM en de GGD’s lopen dus voortdurend achter de feiten aan, stelt men veelal. „Ze hebben inmiddels al meer dan een half jaar de tijd gehad om een goed systeem op poten te zetten, maar nu blijkt dat ze daar zo ongeveer nog mee moeten beginnen. Hoezo niet genoeg aanvullend testmateriaal? Eerst waren er te weinig mensen die wilde testen, toen weer teveel en nu ligt het weer aan het materiaal. Om doodziek van te worden”, moppert een deelnemer. „Dankzij een jarenlang beleid van bezuinigen en de capaciteit tot op een minimum te beperken, zitten we nu in de problemen”, reageert een ander.

Het gros meent dat de GGD’s moeten samenwerken met commerciële partijen om de groeiende vraag naar testcapaciteit het hoofd te kunnen bieden. „Laat commerciële bedrijven helpen de achterstand weg te werken”, is een veelgedeelde mening. „Ambtenaren zijn niet opgeleid om proactief te denken en te handelen. Daarom lopen we in Nederland achter de feiten aan. Commerciële partijen kunnen dat véél beter”, stelt iemand.

Een meerderheid (61 procent) vindt het een zwaktebod dat de overheid gaat samenwerken met buitenlandse laboratoria, onder meer in Duitsland, aldus een deelnemer. „Er zijn hier genoeg commerciële laboratoria die kunnen testen en over een grote capaciteit beschikken. De overheid wil dit niet en gaat naar Duitsland. Hoe gek kan het zijn?”, reageert iemand. „Schande! Je zoekt eerst een oplossing in Nederland en als alle mogelijkheden zijn uitgeput wijk je eventueel uit naar een buurland”, vindt een ander.

Toch zijn er enkele respondenten (15 procent) die mild zijn naar de overheid. „Het beleid is goed. Het probleem is dat mensen coronamoe zijn en zich niet aan de regels houden”, reageert iemand. „De overheid doet z'n best om alles in goede banen te leiden maar wie kon vooraf voorspellen hoeveel impact dit virus zou hebben op de samenleving? Er zijn te weinig testmiddelen wereldwijd dus je moet roeien met de riemen die je hebt”, aldus een ander. „Makkelijk om zo kritiek te leveren. De overheid doet er alles aan maar ook zij zijn gebonden aan capaciteit en aangeleverd materiaal.”