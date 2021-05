Uitslag Stelling: Jongere kijkt geen tv meer

Maar liefst 90 procent van de respondenten vindt dat de NPO een heilloze weg bewandelt door goed bekeken programma’s als Radar, Opsporing Verzocht of Andere Tijden in te korten of van de buis te laten verdwijnen om meer zendtijd vrij te maken voor een jonger publiek. „De NPO loopt met oogkleppen op”, reageert een deelnemer. „Het zijn niet de programma’s die jongeren niet aanspreken, maar het medium televisie. Zij nemen informatie tot zich via andere kanalen.” Een jonge respondent beaamt: „Ik en mijn vrienden kijken geen lineaire tv meer. Dat is volkomen achterhaald. Verjonging is mijns inziens dan ook zinloos.”

Het merendeel vindt bovendien helemaal niet dat de NPO te weinig aandacht heeft voor jongeren in zijn programmering. „Er is genoeg voor jongeren op NPO3 en daar wordt al weinig naar gekeken.” Het is volgens de meeste respondenten dan ook een illusie dat de NPO met een andere programmering jongere kijkers gaat trekken. „Platforms als Netflix gaan het toch winnen.”

Zij zijn daarnaast bang dat de verjongingsdrang ten koste zal gaan van de kerntaak van de publieke omroep: programma’s maken met een educatief, informatief en cultureel karakter. Nieuwe programma’s als Showcolade en De Bluffer beloven wat de meeste stellingdeelnemers betreft weinig goeds. „Als dit hun idee is van verjonging dan hou ik mijn hart vast”, schrijft iemand. Een ander: „De NPO wil blijkbaar jongeren bereiken door het uitzenden van amusement van de onderste plank. Resultaat zal zijn dat het totale aantal kijkers behoorlijk zal teruglopen.”

Dat populaire programma’s moeten wijken voor dit soort ’onnozele’ programma’s vindt de overgrote meerderheid te gek voor woorden. „De arrogantie van de NPO om informatieve programma’s als Radar, Opsporing Verzocht en Andere Tijden zomaar aan de kant te schuiven is ongehoord. Betaald met belastingcenten en dan bedenken dat het tijd wordt voor commerciële onzin.”

Sommigen merken op dat je ook informatieve programma’s kunt maken die ook interessant zijn voor de jeugd. „De NPO moet zich verdiepen in de vraag hoe informatie voor de jeugd aantrekkelijk gemaakt kan worden en er niet vanuit gaan dat jongeren alleen geïnteresseerd zijn in banale pulpprogramma’s.” „Probeer Andere Tijden in een nieuw jasje te steken om een jonger publiek te trekken”, oppert iemand. „Geef er meer publiciteit aan op social media.”

Op de vraag of lineaire televisie nog toekomst heeft zijn de meningen verdeeld. Eén op de drie vindt van niet. „Ik ben zelf geen jongere meer maar ook ik kijk nauwelijks nog lineaire tv. Wat er op tv is, is vaak te belachelijk voor woorden”, schrijft iemand. Een ander noemt de koerswijziging van de NPO ’een laatste stuiptrekking van een overleden dinosaurus’ en vindt één zender genoeg.

Anderen zien nog wel kansen als ze kwalitatief goede programma’s maken. „Objectief nieuws brengen en goede series en documentaires. Laat die focus op kijkcijfers lekker aan de commerciële omroepen. De NPO moet zich richten op álle leeftijdsgroepen.”