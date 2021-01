Uitslag Stelling: Zelf voor kinderen zorgen

Het gros van de deelnemers (89%) vindt wel dat het huidige toeslagensysteem in de kinderopvang herzien moet worden, maar velen vrezen voor negatieve effecten van gratis opvang. „Dit plan stimuleert meer mensen om kinderen te krijgen, terwijl het voor de wereld beter zou zijn als er minder mensen bijkomen”, denkt een van de respondenten. „Een kind moet een weloverwogen keuze zijn, ouders moeten voor het kind kunnen zorgen. Financieel, emotioneel en opvoedkundig.”

„Door dit plan bestaat het gevaar dat kinderen massaal in de opvang gedumpt worden en de al matige opvoeding helemaal karig wordt”, vreest een ander. „Ouders zullen hierdoor nóg minder contact hebben met hun kinderen”, denkt ook een andere respondent. „Daardoor zal er meer jeugd ontsporen en er dus nog meer hulpverlening noodzakelijk zijn.”

Waar veel respondenten zich ook tegen verzetten is dat de kosten voor de gratis opvang ergens anders vandaan gehaald zullen worden. „Niets is gratis dus ook gratis kinderopvang niet. Het is nu al zo dat mensen die weinig verdienen bijna niets betalen, dus de maatschappij draagt al heel veel bij”, betoogt iemand.

„Als je kinderen wilt moet je zelf de verantwoording nemen en niet mensen zonder kinderen er voor laten opdraaien”, aldus een respondent. Daar zijn velen het mee eens. „Mensen die bewust kinderloos zijn vanwege een te volle wereld worden zo gestraft, terwijl ze juist beloond zouden moeten worden. Kinderen zijn niet langer een noodzaak maar meer een hobby. Dus betaal het zelf.”

Veel deelnemers (65%) vragen zich überhaupt af waarom de overheid werkende ouders tegemoetkomt. „Als je kinderen besluit te nemen moet je er voor zorgen ook. Nu worden kinderen gedumpt bij de opvang omdat het maar handenbinders zijn, belachelijk dat zoiets wordt vergoed”, reageert iemand.

Het argument dat gratis kinderopvang de economie uiteindelijk ten goede zal komen omdat er dan meer mensen kunnen werken, valt dan ook bij velen in slechte aarde. „Hier gelden alleen economische motieven”, verzucht iemand. „Voor veel kinderen is de opvang een ramp met zeer slechte invloed. Het is veel beter om moeders thuis te laten blijven, zeker bij kinderen met problemen, dat heeft uiteindelijk veel meer maatschappelijke waarde. Het is een misvatting dat werkende moeders het beter hebben, alleen de staat vaart er wel bij. Ouders zijn overbelast, de rust is weg voor de kinderen, dus een zeer slecht plan, niemand kijkt naar de kinderen!”

Voorstanders van gratis kinderopvang denken juist dat overbelasting voor ouders hierdoor minder wordt. „Zo kunnen meer, vooral jonge ouders aan het werk zonder stress en mogen opa en oma weer opa en oma blijven.” Velen van hen geloven ook in de positieve werking op de economie. „Gratis kinderopvang moet een verlengstuk zijn van het basisonderwijs. Werkenden zijn de motor van de economie”, klinkt het. En: „Prima als ouders op deze manier aan het werk kunnen blijven. Zo kunnen hopelijk de tekorten in het onderwijs en de zorg opgelost worden.”