’Voucher nadelig voor klant’

Hiermee kan de ontvanger binnen 12 maanden na uitgifte een nieuwe reis boeken. Een geldigheidsduur van 12 maanden is wel erg kort, dat had best twee jaar mogen zijn. Daarnaast ben je gebonden aan de reisorganisatie waar je de geannuleerde reis geboekt had en is de eventuele vroegboekkorting niet meer van toepassing. Met geld op zak zou je hier allemaal geen last van hebben, maar niet iedereen heeft dat. Het uitgeven van een voucher is alleen maar in het voordeel van de reisorganisaties. Dus in de toekomst zoveel mogelijk last-minute boeken; lage prijs en laag risico!

Rene Rutten, Huissen