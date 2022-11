Brief 2 ’IS-vrouwen paspoort afnemen’

Ze echt straffen doe je door ze in dat gevangenkamp in Syrië te laten en hun Nederlands paspoort af te nemen, iets dat volgens onze minister van Defensie niet tot de mogelijkheden behoort. Wat moeten terroristen met een dubbele nationaliteit nog meer misdaan hebben voordat hen de Nederlandse nationaliteit kan worden ontnomen? Stel deelname aan IS gelijk aan het in vreemde krijgsdienst treden. Nu krijgen ze waarschijnlijk een ongetwijfeld niet al te zware gevangenisstraf in het land dat zij tot in hun vezels haten en aanspraak op allerlei sociale voorzieningen op kosten van de Nederlandse belastingbetaler.

Peter Stolk, Eindhoven

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: