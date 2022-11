Diepe buiging voor Iraanse activisten

WK voetbal

Ajacied Tadic gelooft in stunt met ’beste Servië sinds jaren’

Dusan Tadic gelooft bij het WK voetbal in Qatar in een stunt met Servië. Volgens de Ajacied was de nationale ploeg van zijn land jarenlang niet zo goed als nu, vertelde hij tijdens een persconferentie met bondscoach Dragan Stojkovic in Doha. „Iedereen praat over Brazilië maar dat kan ons motiveren. ...