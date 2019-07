Brief 2 ’Syriëgangers keren gewoon terug’

Het zal niet lang meer duren of tientallen andere Nederlandse jihadisten zullen volgen. Ze komen weer naar Nederland en ze krijgen weer onderdak. Radicale salafistische instanties of personen zullen hen verder helpen. Het wordt de hoogste tijd dat wij door het kabinet verlost worden van deze zeer onwenselijke praktijken. Maar dat zal voorlopig niet lukken want politiek Den Haag is met reces.

Cas Heijenk-Caspers, Sleeuwijk

