’Gepruts bij blikjesinname’

In Zweden staan machines die alles tegelijk innemen. Blikjes, plastic flessen en glas. Je kan de vuilniszak zo omkiepen in de machine, even geduld en je bon komt er uit. Maakt niet uit of het blikje, flesje of glas uit een ander land komt of een andere supermarkt. Regelmatig komt er glas, blik of plastic dat wij hebben opgestuurd uit Nederland in de machine. Hij accepteert alles. Zelfs in het kleinste Zweedse gehucht hebben supermarkten deze machines staan. Waarom zitten wij hier zo te prutsen? Zoals vaak lopen we weer knap achter in dit kikkerlandje.

I. Beukers