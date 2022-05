’Bureaucratie in zorg aanpakken’

Enkele dagen later aanvullend materiaal nodig. Met plaatselijke apotheek gebeld, zou niet vergoed worden, omdat er geen machtiging via huisarts was. Huisarts was uurtje daarvoor bij oom geweest, dus kon het toch geregeld. Er moest echter eerst een verklaring door oom getekend worden,dat zijn gegevens gedeeld mochten worden met opnieuw een extern bedrijf. Na tekenen kon de apothekersassistente namens hem materiaal bestellen. Had hij niet getekend, had hij op 92 jarige leeftijd zelf een account aan moeten maken bij dit bedrijf om het zelf te regelen. Nu ben ik zelf doktersassistente en weet waar ik moet zijn om het geregeld te krijgen, maar voor de meeste mensen is dit natuurlijk niet te doen.

Hilda Hof, Haulerwijk