In Het Vizier Touringcar voor één journalist: niet beste WK, wel een waar gekte overheerst

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

FIFA-president Gianni Infantino kreeg alles en iedereen over zich heen na zijn beruchte openingsspeech, waarin hij het WK in Qatar met het aplomb dat sportbestuurders eigen is uitriep tot het beste WK ooit. Voor iedereen die minder toondoof is dan de opperbobo van de wereldvoetbalbond, was al lang geleden duidelijk dat het WK in Qatar dat nooit kon worden door de onverkwikkelijke voorgeschiedenis met de aanwijzingen van corruptie bij de toewijzingsprocedure en de vele omgekomen arbeidsmigranten onder de spartaanse omstandigheden tijdens bouw van stadions en infrastructuur.