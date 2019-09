Stelling: Expositie nazi-design moet kunnen

In het Design Museum Den Bosch wordt de tentoonstelling ’Design van het Derde Rijk’ gehouden. Bijna 75 jaar na dato wordt voor het eerst in een Nederlands museum de vormgeving die het nazigedachtegoed onderstreepte, getoond. Vindt u een expositie over nazi-design kunnen of is dit een klap in het gezicht van WO II-nabestaanden en -veteranen?

