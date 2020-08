’In grote supermarkten ook geen afstand’

Met ergernis en woede wil ik reageren op de sluiting van de supermarkt in Noord Deuringen. Ik vraag mij af of de voorzitter van de veiligheidsregio ook zo standvastig zou zijn geweest als het om een Albert Heijn-, Aldi- of een Lidl-filiaal gegaan zou zijn.

De grootgrutters durven zij niet aan te pakken, terwijl daar niet alleen klanten nauwelijks afstand houden maar ook de vakkenvullers niet. Die hebben hesjes aan met de tekst ’anderhalve meter’. Misschien is het handiger om het personeel even te laten zien hoeveel anderhalve meter is.

Te gek voor woorden dat politieagenten daar weer naartoe gestuurd worden en dat terwijl er op andere plaatsen waar de politie werkelijk nodig is geen tijd en niet voldoende mankracht naartoe gestuurd kan worden. Kan het nog gekker worden in Nederland??

Mw. De Blieck, Beverwijk