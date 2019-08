We gingen zo ver mogelijk uit het zicht zitten, want we hadden geen geld bij ons (lag in de auto). Tegen de ober riepen wij al van verre: ’Blijf maar, aan ons is niets te verdienen’. Tot onze verbazing bood hij ons een glaasje water aan. Hij bracht zelfs een karaf met water en ijs en twee glazen, daar moest hij een flink stukje voor lopen. Deze man is een hele goeie voor Marquette, want de volgende keer heb ik poen bij me.

Johan de Groot Zaandijk