Telegraaf-allergie in het onderwijs

Deze week plofte bij een collega het Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs op de mat. In dit blad van de vereniging van leraren in de economisch/maatschappelijke vakken (Vecon) stond een artikel over hoe in de les aandacht aan de coronacrisis kon worden besteed. Geadviseerd werd gebruik te maken van media, waarbij expliciet de term ’kwaliteitskranten’ werd genoemd. Volkskrant, NRC of FD, stond er ter verduidelijking bij.