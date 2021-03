’Halsema ligt weer dwars’

Mevrouw Halsema verzet zich tegen strenger beleid ten aanzien van de krakers. Men weet in Den Haag toch zo langzamerhand wel dat het zinloos is om mevrouw Halsema als een normale burgemeester te laten functioneren? Eigen regels, wetten en aanpak maken het lastig landelijk beleid door te voeren in Amsterdam.

Cees Jacobs, Almere