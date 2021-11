Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Hier die fles spiritus! Dan liever de lucht in!

Door Rob Hoogland Kopieer naar clipboard

O jee, daar is nu ook al de houtstookboa. You ain’t seen nothing yet, qua overheidscontrole. De QR-code en de anti-fraudewet waarmee de Eerste Kamer volgens privacykeffertje Aleid Wolfsen ten onrechte geen problemen heeft zijn er niks bij.