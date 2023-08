Waar begint onzin?

Het verhaal in De Telegraaf over autonome Nederlanders maakte een paar weken geleden veel los. Voor veel lezers was het de eerste kennismaking met deze wondere wereld. Tienduizend landgenoten verklaren zich los van Nederland en denken zo onder schulden, belastingen, boetes en verzekeringspremies uit te komen. Met een zelfbedachte juridisch klinkend brabbeltaaltje proberen ze deurwaarders te weren – altijd tevergeefs.