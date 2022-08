’Laat Spaanse politie haar werk doen’

Bekijk ook: Nederlandse agenten patrouilleren op Mallorca om feestende jeugd in toom te houden

Nederlandse politieagenten moeten naar het buitenland om de Nederlandse feestvierende en overlastgevende toeristen min of meer in het gareel te houden. Ondersteuning te geven aan collega dienders in Spanje, Griekenland en elders. Een ridicule en volstrekt onaanvaardbare zaak. Laat de politie in desbetreffend land met harde hand optreden, verbaliseren en in voorkomend geval arresteren. Of bij ontoelaatbaar en onbeschoft gedrag direct het land uitzetten. Justitie in ons land kan dan de asocialen hier vervolgen.

J. Werkhoven