Er dreigt een inperking van míjn grondrechten

Door Rob Hoogland Kopieer naar clipboard

Er doemt een probleempje op. Ik mag graag in de kroeg komen. Het beste gesprek is en blijft in mijn ogen het stamtafelgesprek, met name wanneer het promillage dusdanig is opgelopen dat de aarzeling om de wilde frisheid van de slagersdochter ter sprake te brengen wegebt – geen mooiere uren dan die zonder realiteitsbesef. Maar ik voer zo’n gesprek liever wel met gelijkgestemden.