’Respecteer elkaar’

Ook hier dient zich een verandering aan, die we ook steeds vaker in onze samenleving zien. De leden van de Tweede Kamer kopiëren dat blijkbaar. Het onderwijs en de zorg kampen al jaren met tekorten en onderbezetting, dat is mede het gevolg van de verhuftering in de manier waarop we met elkaar omgaan. Er is geen onderling begrip en respect meer voor elkaar en vrijwel alles wordt oeverloos ter discussie gesteld. Ook als we daar totaal geen verstand van hebben. Vroeger was niet alles beter, zeker niet, maar het was wel anders. Heel anders. Een tijd waar ik naar terug verlang, dat is zeker.

Jan Pronk, Beverwijk