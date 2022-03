’Compenseer Groningers nu royaal’

Daarnaast wil de compensatie van de Groningers maar niet vlotten. Het is al jaren een nationale schande en een hoofdpijndossier voor opvolgende regeringen. Bovendien, omdat we ons eigen aardgas niet meer willen oppompen, hebben we onszelf afhankelijk gemaakt van Russisch gas en financieren we nu godbetert Poetins oorlog. De Nederlandse regering kan nu meerdere vliegen in één klap slaan.

De Groningers-zelf geven aan dat ze er vóór zijn om de gaskraan weer open te draaien, mits ze voldoende gecompenseerd worden. En de gasprijzen -dus de opbrengsten- zullen hoger zijn dan ooit. Hoe mooi wil je het hebben? Toch blijft Rutte volhouden dat de Groninger kraan alleen in het ’het aller uiterste geval’ verder wordt opgedraaid. Het is toch niet te geloven? Ik zeg: direct openzetten die kraan en compenseer die 100.000 - 200.000 woningeigenaren royaal. Geef iedereen in het schade-gebied een bedrag ter hoogte van 50 % van de WOZ waarde van hun huis.

W.P. Kromhout, Nunspeet