’Aangifte doen gaat moeizaam’

Toen ik vorig jaar aangifte wilde doen van oplichting, moest ik ’audiëntie’ aanvragen en kon pas aan het einde van de volgende dag, dus dertig uur later, terecht. Dat had in mijn geval geen enkele zin meer.

Toen ik recent de politie attendeerde op een drugspand en vertelde dat ik van verschillende auto's de kentekens had genoteerd en een foto gemaakt had van één van de regelmatige bezoekers en zijn auto, duurde het drie weken eer er enige interesse werd getoond!!!

Ik heb de indruk dat de politie helemaal niet blij is met meldingen van oplettende burgers, want dan worden ze aan het werk gezet!

Marianne B. Janssen,

Bussum