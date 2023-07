’Tour de France gepolijst mediaspektakel’

Toen stond van tevoren helemaal niet vast wie die Tour ging winnen. Nu gaat er zoveel geld in om, dat er maar twee favorieten zijn, Pogacar en Vingegaard en er een geoliede organisatie rondom deze twee is geformeerd, ze wetenschappelijk zijn klaar gestoomd voor deze wedstrijd, medici hun gehele leefpatroon bepalen, wanneer ze trainen, hoe lang, welke hoogtestages, wat ze eten, wanneer ze rusten enz. Als Pogacar na een paar etappes een minuutje verliest heeft hij de Tour al bijna verloren en zo maakt het journaille van een saaie wedstrijd een heel theater. Geef mij de tijden van vroeger maar weer, voor Armstrong met zijn aanpak het wielrennen volledig veranderde. Toen renners onwaarschijnlijke en onverwachte prestaties leverden, zoals Charly Gaul eens in Nederlandse dienst, waar er rondom de renners maar wat gerommeld werd en de uitslag niet al bij voorbaat vast stond. Vrijwel elke dag nog een verrassing was. Nu is het allemaal veel te gepolijst en te geregeld.

Bert Osendarp, Irechek