’Gezapig verkiezingsdebat’

Cultuur

Boegbeeld musea Mirjam Moll overleden

De museumwereld is in diepe rouw gedompeld. Mirjam Moll, de directeur van de Museumvereniging en Stichting Museumkaart is onverwacht overleden. Zij werd slechts 54 jaar. De museumsector heeft met haar een bevlogen boegbeeld verloren. Moll zette zich overmoeibaar in voor de cultuur en ijverde in dit ...