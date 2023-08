’Fossiele brandstof niet te snel opgeven’

Over mogelijke negatieve gevolgen, de veiligheid en gevaren van duurzame energie, blijken ze niet goed te hebben nagedacht. Elektrische auto's die spontaan in brand vliegen en niet meer te blussen zijn. De levering van al die extra elektriciteit en de nieuwe aansluitingen wat in de praktijk niet te realiseren blijkt. De tegenstand van bewoners tegen windmolens en zonnepanelen en de kosten voor het aanleggen van windmolenparken in zee en de gevolgen hiervan voor de flora en fauna. Alle grote beslissingen worden nagerekend op kosten en gevolgen op termijn, alleen dit dus niet. Natuurlijk moet er iets gebeuren door bijvoorbeeld nieuwe types kerncentrales te bouwen en volop te gaan voor waterstof. Misschien toch wat langer doorgaan met gebruik van fossiele brandstof. Maar zoals het nu gaat zitten we straks klem tussen dwingen en kunnen.

Jan Keizer, Amsterdam