Uitslag Stelling: ’Verplegers beter belonen’

Het demissionaire kabinet wil juist dat dit wordt betaald uit een verhoging van de zorgpremie. Driekwart van de respondenten vindt ook dat het zorgpersoneel een salarisverhoging verdient. De meesten noemen de voorgestelde 1,5 procent ’te weinig’. De zorgsector loopt volgens de bonden behoorlijk achter op de marktsector. „Het bedrijfsleven is gedurende de Covid-crisis ondersteund, terwijl de mensen in de zorg met gevaar voor eigen leven hebben gewerkt tegen een salaris dat tien procent achterloopt op de marktsector.”

Respondenten geloven niet dat de anderhalf procent loonsverhoging ervoor zorgt dat zorgpersoneel binnenboord blijft. „Een druppel op de gloeiende plaat”, aldus een deelnemer die zelf verpleegkundige is. „Salarisverhoging is welkom hoor, maar Den Haag moet niet denken dat je hierdoor voorkomt dat zorgpersoneel wegloopt. Ook trekt het jonge mensen niet over de streep om voor het beroep te kiezen.”

Salarisverhoging in de zorg laten betalen door het bedrijfsleven, is een plan van de SP en dat kreeg een Kamermeerderheid. „Het bedrijfsleven heeft genoeg geld, melk de burger niet nog eens een keertje uit”, zo vindt een stemmer. Premier Rutte beweert dat de loonsverhoging niet betaald kan worden uit de opbrengsten van vennootschapsbelasting omdat dit staatsrechtelijk niet kan. Een grote meerderheid van de respondenten gelooft dit niet. „Rutte zal er alles aan doen om bedrijven te vriend te houden”, meent één van de deelnemers. „Dit was een eis van de Kamer. Nu het kabinet demissionair is, moet Rutte hier zich naar voegen”, zo vindt een voorstander.

Rutte heeft toegezegd het voorstel nog een keer te wegen. De meesten echter denken niet dat hij daarna de Kamer alsnog tegemoetkomt. „Als Rutte zegt nog een keer te wegen, betekent het dat het alsnog niet doorgaat. Maar bedrijven maken miljardenwinsten.” Een andere respondent meent dat met name bedrijven die hebben geprofiteerd van de pandemie, zoals de supermarkten, hun steentje kunnen bijdragen. „Het zou mij verbazen als Rutte daadwerkelijk de premieverhoging door bedrijven laat betalen. Hij neemt het namelijk altijd op voor het bedrijfsleven en niet voor de gewone burger.”

Als het toch niet anders zou kunnen, dan wil twee derde van de respondenten niet via de zorgverzekering meebetalen aan de hogere salarissen voor verplegers en verzorgers. De door het kabinet voorgestelde verhoging zou €13 bedragen. Een stemmer: „Een beetje broekzak-vestzak dit. Die €13 zal netto net zoveel zijn als die anderhalve procent salarisverhoging. Zeker in de zorg, waarin heel veel mensen parttime werken.”

Sommigen willen meer loon naar verpleegkundigen. „De handjes aan de bedden zouden meer moeten verdienen. Dit kun je prima betalen door overbodige managers eruit te knikkeren. Haal de marktwerking ook uit de zorg, net als de bonus-, declaratie- en graaicultuur”, klinkt het. Velen maken zich grote zorgen over de betaalbaarheid van de zorg en over de betaalbaarheid van de eigen zorgpremie.